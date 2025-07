Final da Libertadores de 2026 será em 28 de novembro

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (28) o calendário de 2026. Dessa forma, a final da Libertadores será disputada no dia 28 de novembro, enquanto a decisão da Sul-Americana acontecerá no dia 21. A entidade, no entanto, ainda não decidiu a cidade sede das finais e ressaltou que as datas estão sujeitas a mudanças.

A temporada começa na semana do dia 4 de fevereiro, com os jogos da primeira fase da Libertadores. No mesmo mês, terá a disputa da Recopa entre os campeões da Libertadores e Sul-Americana. Portanto, o jogo de ida será no dia 18, enquanto a volta no dia 25. A decisão sempre acontece na casa do campeão da Libertadores.