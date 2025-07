Fábio quebra sequência do Fluminense ao defender pênalti; entenda

O Fluminense perdeu por 3 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, e conheceu a quarta derrota consecutiva pelo Campeonato Brasileiro, desde que voltou do Mundial de Clubes. Contudo, o placar poderia ter sido ainda maior se não fosse o goleiro Fábio, que defendeu a cobrança de pênalti de Luciano, no fim do primeiro tempo.

Diante disso, o arqueiro rompeu uma sequência de 243 partidas de Brasileirão sem que um goleiro tricolor defendesse um pênalti na competição. Os dados são do portal “Flupedia”