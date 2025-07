Ex-astro do Real Madrid se aventura no golfe depois de aposentadoria

A passagem de Gareth Bale pelo Real Madrid teve outra modalidade como centro de uma polêmica, no caso o golfe. O galês se aposentou do futebol em janeiro de 2023 e depois disso decidiu concentrar todas as atenções neste esporte, que é outra das suas paixões. Pouco mais de um ano, ele demonstrou evolução e é um destaque na categoria amadora.

Mesmo com a performance vista com potencial e participação em campeonato tradicional, o ex-Real Madrid sinalizou que não tem pretensão em se profissionalizar no golfe.