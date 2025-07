Emprestado pelo Botafogo, atacante é anunciado por clube português

Yarlen foi emprestado até junho de 2026, com opção de compra

Yarlen tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028. O empréstimo, contudo, não significa que ele está fora dos planos. Afinal, o Glorioso deseja dar mais minutos ao jogador em uma liga competitiva, com objetivo de desenvolvê-lo.

O Tondela, de Portugal, anunciou um reforço cria de General Severiano. Trata-se do atacante Yarlen. O jovem, de 19 anos, foi emprestado pelo Botafogo até junho de 2026, com opção de compra em cerca de 7 milhões de euros (R$ 45,4 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Joia da base do Botafogo, Yarlen subiu para o profissional em 2024. Ele disputou três jogos no Carioca, marcou um gol e deu uma assistência. Assim, agradou e ganhou oportunidades com Artur Jorge em mais seis partidas ao longo da temporada.

Em 2025, Yarlen ganhou mais nove oportunidades no profissional durante o Carioca. Contudo, não participou diretamente de gols. Já no sub-20, marcou quatro gols e duas assistências durante o Brasileirão da categoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.