Em jogo com várias chances, Paysandu e Athletic ficam no empate

Paysandu e Athletic encerraram suas participações no primeiro turno na Série B do Campeonato Brasileiro com um empate. Na noite desta segunda-feira (28), as equipes ficaram no 1 a 1 em partida realizada na Curuzu, em Belém. Welinton Torrão abriu o marcador para os visitantes e Rodrigo Gelado, contra, empatou para os donos da casa.

O resultado mantém a boa sequência dos clubes no torneio. O Papão está invicto há oito jogos, enquanto o Esquadrão não perde há cinco partidas. Porém, a situação na tabela não é das mais agradáveis. O Bicolor fecha o primeiro turno na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 20 pontos. Já os mineiros ficaram na 12ª posição, com 23 pontos.