De la Cruz ganha apoio de jogadores do Flamengo: ‘Estamos perto dele’

Enquanto o Flamengo vencia o Atlético-MG e voltava à liderança do Brasileirão, De la Cruz estava em seu “retiro espiritual” para voltar ao clube com a cabeça no lugar. O volante, afinal, não gostou da declaração do médico José Luiz Runco, agora demitido da função de chefe do departamento médico do Flamengo. Ele, assim ganhou o fim de semana de folga e foi para o Uruguai. Runco, afinal, disse em um grupo de Whatsapp que De la Cruz tem um problema “crônico, irreparável”. Além disso, o médico disse que foi contratado “sem condições” e que não está apto para futebol competitivo.

Depois da vitória sobre o Atlético, o zagueiro Léo Ortiz e o lateral Matías Viña falaram sobre a situação de De la Cruz. Ambos, afinal, demonstraram apoio aao jogador pelo momento que passou no clube e esperam um bom retorno do uruguaio. "Estamos com ele, tratando que esteja bem da cabeça. Não foi uma boa notícia o que saiu, mas já foi. Já foi demitido. Não queria nem falar do cara (Runco), porque não conduziu da melhor maneira. Ele sabe. Nico está bem. Estamos ficando perto dele, agora ele está com a família. Vamos estar com ele, juntos", disse o lateral-esquerdo uruguaio, que foi titular pela primeira vez desde a recuperação da lesão no ligamento do joelho.

“A situação do Nico foi complicado para todo mundo. Como jogador, você não se sente bem vendo uma pessoa falar de um companheiro. O que a gente pode fazer é dar muita força para ele. Teve um tempo para passar com a família e amigos. Acho muito justo, porque não é fácil escutar isso de um profissional que estava perto de você. Espero que ele volte motivado para trabalhar com a gente. Como grupo, é dar o máximo de força para ele”, disse o zagueiro Léo Ortiz, autor do gol da vitória sobre o Atlético-MG. De la Cruz foca em família e faz churrasco Em sua terra natal, De la Cruz preferiu se resguardar e ficar em casa. À beira da churrasqueira, Nico teve a companhia do irmão, Carlos Sanchez, que também jogou na seleção uruguaia e defendeu o Santos no Brasil. “O que não te mata te fortalece. Contra tudo juntos. Hoje e sempre”, escreveu Carlos ao publicar uma foto com Nico.