Corinthians projeta dérbi decisivo com força máxima: ‘Jogo fundamental’

Dorival poupou alguns titulares contra o Botafogo, visando o duelo do Timão contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Após empatar com o Botafogo fora de casa, no último sábado (26/7), pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians agora foca no principal compromisso do semestre: o clássico contra o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A primeira partida acontece nesta quarta-feira (31/7), às 21h30, na Neo Química Arena.

A comissão técnica trata o Dérbi com atenção especial em meio à desgastante sequência de jogos de julho. Prova disso foi a escalação mista utilizada contra o Botafogo, no Engenhão, em estratégia para preservar titulares. No intervalo, contudo, diante da superioridade do adversário, Dorival Júnior foi obrigado a lançar mão dos principais jogadores. "Fico satisfeito por poder estar contando com a maioria do grupo em totais condições. Esse é o maior ganho. Para jogar com equilíbrio, tínhamos que passar por isso (escalação mista), para termos condições no meio da semana. Teremos um dia a mais para a recuperação e será algo importante para o jogo do meio da semana" afirmou o técnico corintiano. "É um jogo fundamental, importância muito grande. Uma competição que representa muito a todos nós, espero que tenhamos todos em condição de jogar", completou Dorival Reforço importante: Yuri Alberto está de volta A grande novidade para o clássico é o retorno de Yuri Alberto. O atacante, que ficou dois meses afastado por conta de uma fratura em uma vértebra na lombar, retornou aos gramados contra o Botafogo e atuou por 48 minutos. Assim, a expectativa é de que esteja disponível para atuar durante todo o jogo contra o Palmeiras.

“Era necessário que ele voltasse com pelo menos 45 minutos, essa era a previsão. Qualquer que fosse o resultado da primeira etapa, ele entraria no intervalo. Caso tenhamos a necessidade de, depois dessa partida do meio de semana, segurar um pouco para que ele complete essa recuperação na sua totalidade, vai acontecer. Não sendo necessário, ele estará disponível para todas as partidas”, explicou Dorival. Clima de decisão no Corinthians No elenco, o espírito é de decisão. O volante Raniele falou sobre o peso do confronto e a importância de canalizar a energia da torcida dentro de campo. O jogador reconheceu que, apesar do foco recente estar nos jogos anteriores, o clássico sempre esteve no radar. “Não só o torcedor, mas a gente também sabe da grandiosidade deste jogo, vai ser importante para nós. A gente não vinha pensando, pelo menos, até agora, porque tinha uma sequência muito difícil, sabia que teria uma sequência muito complicada. Então, a gente precisava pensar nos adversários com quem ia jogar. Mas, lógico, olhamos o calendário e todo mundo sabe que tem uma eliminatória contra o Palmeiras”, disse Raniele, que seguiu.