Corinthians deve ter Garro, Memphis e Yuri juntos após quatro meses

Trio não atua juntos desde a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras e devem reeditar parceria com o mesmo adversário

O técnico Dorival Júnior poderá contar, pela primeira vez, desde que assumiu o Corinthians, com o tão aguardado trio ofensivo formado por Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. A reestreia dos três juntos pode acontecer justamente no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30/7), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A última vez que o trio iniciou uma partida foi na decisão do Campeonato Paulista, em 27 de março, também contra o rival alviverde. Na ocasião, o Timão confirmou o título estadual. Desde então, os três sofreram com diferentes problemas físicos e, por isso, não voltaram a atuar juntos.

O mais recente a retornar foi Yuri Alberto, que passou dois meses afastado devido a uma fratura em uma vértebra lombar. O centroavante voltou a campo na rodada passada do Brasileirão, atuando por 48 minutos no empate diante do Botafogo.

A expectativa pelo reencontro dos três não é apenas simbólica. Com 13 gols, Yuri é o artilheiro do Corinthians na temporada, seguido por Memphis, com sete tentos. Os dois, ao lado de Garro, foram peças fundamentais nas melhores fases da equipe desde o fim de 2023. Tanto na recuperação no último Brasileirão quanto na conquista do Paulistão deste ano.

Dorival ansioso para ter o trio no Corinthians

Desde que assumiu o comando do Timão, no final de abril, Dorival dirigiu a equipe em 16 partidas, mas ainda não teve a oportunidade de escalar os três ao mesmo tempo.