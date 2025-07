Conmebol muda o local do monitor do VAR: ‘Mais imparcialidade aos árbitros’

A Conmebol anunciou uma mudança importante no protocolo do VAR em seus torneios. A entidade, nesta quarta-feira (16), alterou o posicionamento do monitor de revisão em campo. A cabine, agora, ficará localizada do lado oposto aos bancos de reservas. O objetivo principal da medida, segundo a confederação, é dar mais tranquilidade aos árbitros. A nova regra, inclusive, já começou a ser implementada em algumas partidas.

O presidente do Comitê de Árbitros da entidade, Enrique Cáceres, explicou a decisão. Ele afirmou que a meta é melhorar o ambiente de trabalho da arbitragem.