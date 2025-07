Comissão de Arbitragem não punirá árbitro de Inter x Vasco

A Comissão de Arbitragem da CBF não punirá o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, responsável por apitar o empate em 1 a 1 entre Inter e Vasco , no último domingo (27/7), pela 17ª rodada do Brasileirão. Afinal, os membros acreditam que Souza acertou na expulsão de Léo Jardim, aos 40′ do segundo tempo.

A informação da não punição do árbitro é do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do “Uol”. Ainda nesta segunda-feira (28/7), dia seguinte à polêmica, a Comissão se reunirá – como costuma fazer às segundas – às 16h (de Brasília) para um fórum de arbitragem. A indicação, segundo PVC, é de que houve acerto do quarteto de arbitragem no jogo no Beira-Rio.

LEIA MAIS: Léo Jardim perderá primeiro jogo de Brasileirão desde que chegou ao Vasco

Entenda a confusão

O primeiro amarelo para Léo Jardim saiu aos 22’21” da etapa final por retardar o início de jogo. Estima-se que o jogo ficou parado por cerca de 49 segundos entre a falta de Alan Patrick (mão na bola) dentro da área do Vasco e a cobrança de Léo, que, durante esse tempo, fora avisado por Flávio Rodrigues de Souza para que não demorasse na reposição. Assim, ao demorar a repor a bola, levou amarelo em sua primeira tentativa de cera no jogo.

Já na reta final, quando o Inter pressionava pelo empate, uma verdadeira confusão protagonizada pela arbitragem e pela comissão técnica do Vasco. Afinal, Lucas Piton precisou sair para atendimento, e o Cruz-Maltino ficou mais de um minuto atuando com um a menos. Aos 36’27”, Piton pediu substituição e caiu no gramado. Como o Vasco não promoveu a entrada de Victor Luís, Piton voltou aos 37’55”, mesmo que mancando.