Ceará aumenta proposta por atacante da LDU; confira os valores

A diretoria do Ceará segue firme na tentativa de contratar o ponta-direita Brayan Ramírez, de 24 anos, que joga na LDU e atua sob o comando de Tiago Nunes, velho conhecido do clube nordestino. Os equatorianos recusaram a primeira proposta.

Na temporada atual, Brayan participou diretamente de 10 gols pela LDU: marcou quatro vezes e deu assistências. Embora jogue originalmente como ponta, ele tem atuado como ala. Seu contrato com a equipe equatoriana vai até 2027. No Ceará, ele chegaria para disputar posição com Pedro Henrique.

O time cearense, por sua vez, surpreendeu ao vencer o então líder Cruzeiro no Mineirão, em jogo válido pelo Brasileirão. Com 21 pontos, o Ceará ocupa a nona colocação e se prepara para enfrentar o novo líder, o Flamengo, neste domingo (3), no Castelão. A torcida já comprou 25 mil ingressos para o duelo.

