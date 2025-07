Carrascal já tem data para desembarcar no Rio e assinar com Flamengo

Rubro-Negro aguardava a liberação do Dínamo Moscou para organizar a chegada do colombiano, primeira contratação na janela de transferências

O Flamengo, enfim, se prepara para receber Jorge Carrascal. O jogador, contratado para disputar posição com Arrascaeta, chega no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (30). Aliás, o clube já começa a montar logísticar para receber o atleta que estava no Dínamo de Moscou, da Rússia.

O Fla aguardava a liberação do clube russo para organizar a chegada do jogador. Na terça-feira à noite, Carrascal vai embarcar para o Brasil em voo de Moscou via Dubai. O meia deixa a Rússia, faz escala em Dubai e desembarca no Rio na tarde de quarta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim.