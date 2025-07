Carlos Vinícius se espelha em Suárez no Grêmio: ‘Fazer parte dessa linhagem’

Centroavante cita motivos para acertar com o Imortal, possível concorrência com Braithwaite e empenho para sair de fase negativa / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou o centroavante Carlos Vinícius no auditório da Arena como reforço, nesta segunda-feira (28). O jogador utilizará a camisa 95 e apontou que pretende manter o legado de grandes atacantes que passaram pelo clube. Assim, ele citou que se espelha na passagem de Suárez pelo Imortal. “O Grêmio valoriza essa posição, trouxe o Suárez que fez o que fez aqui. Com fé em Deus, eu venho para contribuir, fazer parte dessa linhagem de grandes centroavantes”, argumentou o recém-contratado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O atacante chega ao Tricolor gaúcho em transferência sem custos depois de ficar livre no mercado, já que não renovou seu contrato com o Fulham, da Inglaterra. Deste modo, ele assinou vínculo com o Imortal até dezembro do ano que vem. Com isso, Carlos citou as razões que o fizeram escolher pelo acerto com o clube gaúcho. “O Grêmio é grande e tem uma torcida muito fanática. E isso também pesa na decisão do atleta de vir para cá”, justificou o centroavante.

Possível disputa por titularidade no Grêmio Em seguida, Carlos Vinícius argumentou que não haverá uma concorrência entre ele e Braithwaite. Inclusive, uma das exigências que o seu perfil cumpria é que dá a possibilidade ao técnico de atuar ao lado do dinamarquês. “Eu costumo dizer que os grandes os clubes, por onde eu passei, como é o Grêmio hoje, têm de ter um elenco muito forte. E a minha competição não é com o Braithwaite, e a do Braithwaite não é comigo, é com nossos adversários, para um só ganhar, que é o Grêmio”, alegou o novo camisa 95. Por sinal, ele também citou que pela sua estatura e valências, se encaixa melhor ao jogar como referência no ataque.

“Ao longo do tempo no futebol, por grandes equipes e ligas, a gente vai adquirindo experiência. O meu desejo é trazer essa experiência para o Grêmio, para o nosso staff, para vencermos juntos. Em relação à posição, desempenho em campo, é normal que um jogador como eu, com 1,90m, do meu porte físico, esteja mais na área”, reforçou Carlos. Empenho para sair de situação incômoda Posteriormente, o atacante garantiu que o empenho do grupo será em retirar o Tricolor gaúcho do momento negativo depois do Mundial. Especialmente na segunda parte da temporada. “Todos estão empenhados para mudar essa situação do clube e trazer alegria à torcida. Eu já me incluo nisso desde o primeiro momento. Então, o que nos resta é trabalhar que os resultados vão vir e a alegria do torcedor também vai voltar”, assegurou o reforço.

A respeito de uma eventual estreia, Vinícius já está com situação regularizada junto à CBF. Contudo, sinalizou que ainda não está apto para fazer a sua estreia em duelo contra o Fortaleza, em jogo atrasado pelo Brasileirão, nesta terça (29). “É a primeira vez que vou jogar o Brasileirão profissionalmente. Em relação a minha estreia, é tudo passo a passo. É verdade que amanhã (terça), eu não vou estar à disposição para o jogo. Mas posso garantir que, nos próximos dias, vou estar competindo pelo Grêmio”, esclareceu o centroavante. Preparação para estrear pelo Grêmio Isso porque ele não entra em campo há três meses. Portanto, precisará por um processo de recondicionamento físico. O atacante também comentou o seu retorno ao Brasil depois de oito anos, desde que deixou o Grêmio Anápolis.