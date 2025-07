Brilhando no Fortaleza, Lucas Sasha é o líder em desarmes no Brasileirão

O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 e reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão chegou ao segundo jogo de invencibilidade em uma partida que comandou as ações e teve o controle do jogo. Titular no duelo contra a equipe paulista, o volante Lucas Sasha voltou a ser destaque.

De acordo com dados do Sofascore, Sasha foi o jogador com o maior número de desarmes na partida, com 8 no total. Além disso, o camisa 88 somou 6 interceptações. Com os números registrados no jogo contra o Bragantino, o volante do Leão alcançou uma marca que não era vista desde 2018 na Série A. A última vez que um jogador havia conseguido 8 desarmes e 6 interceptações em um mesmo jogo foi com o volante Gabriel, então no Corinthians, em duelo contra a Chapecoense naquele ano.