Botafogo rejeita proposta de clube russo pelo atacante Artur

No último mês, o clube russo fez as primeiras sondagens pelo atleta e optou por formalizar a proposta. Por outro lado, no momento, o Botafogo prefere não avançar nas possíveis conversas.

Além disso, o atacante pretende permanecer no futebol brasileiro. Isso porque estava no Zenit, da Rússia, no ano passado, e não quer retornar ao país europeu neste momento da carreira. Um dos principais pontos é por causa do filho pequeno e o desejo da manutenção da família em solo carioca.

Por fim, o interesse nos jogadores alvinegros tem sido intenso nesta janela de transferências. Marlon Freitas chamou a atenção do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, enquanto Vitinho teve proposta do Burnley, da Inglaterra.

