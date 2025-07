Botafogo recusa proposta do Burnley, da Inglaterra, por Vitinho

Clube inglês tenta acertar o retorno de lateral, mas Alvinegro considera valores abaixo do potencial do atleta no mercado / Crédito: Jogada 10

O Burnley, da Inglaterra, fez uma proposta para o retorno do lateral-direito Vitinho, atualmente no Botafogo, por 4 milhões de euros (cerca de R$25,9 milhões na cotação atual). Somado a este valor, também sinalizou com a possibilidade do abatimento dos valores restantes da compra parcelada do jogador. No entanto, o Alvinegro não gostou dos valores e optou por recusar a transação. Assim, a informação é do portal “ge”. Dessa forma, o clube carioca acredita que o atleta pode ter uma projeção maior no mercado e que os valores são baixos pelo potencial que ele pode apresentar.