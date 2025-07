Barcelona quer dobrar valor do patrocínio com Spotify

O Barcelona está em negociação para renovar seu contrato de patrocínio com o Spotify e quer quase dobrar o valor do acordo atual. De acordo com o jornal ‘Sport’, da Catalunha, a diretoria do Barça pretende receber 120 milhões de euros (R$ 768 milhões) por temporada, quase o dobro dos 65 milhões de euros(R$ 416 milhões) que o clube recebe atualmente.

