Avaí resolve no primeiro tempo e atropela Botafogo-SP

O Avaí não deu chances para o lanterna. Afinal, com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Leão goleou o Botafogo-SP por 5 a 0, nesta segunda-feira (28), na Ressacada, pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão. Alef Manga, Cléber, Emerson Ramon (2) e JP marcaram os gols da vitória do time catarinense. Assim, segue na cola do G6 e na briga pelo acesso.

Donos da casa, o Avaí precisou de apenas 45 minutos para resolver a partida. Afinal, o time catarinense marcou quatro gols somente no primeiro tempo. Emerson Ramon abriu o placar aos oito e depois fez mais um aos 38. Antes, JP já tinha ampliado, aos 12. Por fim, Cleber fez o quarto de pênalti. Um baile na Ressacada.