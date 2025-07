Atlético encaminha contratação de Reinier, do Real Madrid

Em dificuldade financeira, o Atlético tende a fechar com Reinier um empréstimo gratuito com opção de compra ao término do vínculo. O atleta é um nome que agrada à comissão técnica de Cuca. O jogador, aliás, cogita a volta ao Brasil e deve vestir a camisa do Galo, desta vez.

Sem espaço no Real Madrid, o meia Reinier pode pintar no Atlético-MG para a sequência da temporada. O clube mineiro encaminhou a contratação do jogador, que deve chegar nos próximos dias à Cidade do Galo. A informação é do jornalista Guilherme Frossard.

Reinier despontou no futebol com a camisa do Flamengo, em 2019, ano em que o clube ganhou o Brasileirão e a Libertadores com Jorge Jesus. Apesar de ser reserva, atuou em diversas partidas e foi importante no elenco. Assim, chamou a atenção do Real Madrid, que o contratou e, a princípio, colocou-o no Real Castilla.

Não demorou muito para o meia ir ao Borussia Dortmund, onde ficou duas temporadas e conquistou a Copa da Alemanha, em 2020/21. Neste período, ele faturou ainda o ouro olímpico com a Seleção Brasileira.

Após passagem na Bundesliga, Reinier retornou à Espanha. Porém, seguiu sem ser aproveitado no Real. Acabou emprestado ao Girona, onde jogou 18 partidas, com dois gols e uma assistência. Em seguida, em 2023/24, atuou emprestado ao Frosinone, da Itália. Na última temporada, defendeu o Granada, com 25 jogos, uma bola na rede e quatro passes para os companheiros.