Após pré-temporada no Rio, Boniface projeta 2025/26 no Leverkusen

Um dos principais nomes do futebol alemão, o atacante Victor Boniface atendeu o Jogada10 antes do retorno da delegação do Bayer Leverkusen à Alemanha. Assim, vale lembrar que a equipe passou dez dias no Rio de Janeiro em julho, fez várias sessões de treino no Ninho do Urubu e perdeu de 5 a 1 para o Flamengo Sub-20 no início de sua pré-temporada de olho em 2025/2026.

“O Rio de Janeiro é muito bonito, e o Flamengo tem uma estrutura incrível. Foi bom fazer parte da pré-temporada lá. Foi a minha primeira vez aqui e fiquei encantado. É legal ver a forma como curtem o futebol e é algo importante. Também foi a minha primeira vez na América do Sul. O calor não foi um adversidade. Afinal, sou nigeriano, acostumado com essas condições. Confesso que no Brasil acompanho mais o Santos, por conta do Neymar”, admitiu Boniface.