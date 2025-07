Viña confessa mudar característica em retorno ao time titular do Flamengo

Lateral joga 85 minutos contra o Atlético-MG, adapta estilo para aguentar o ritmo e comemora vitória no Maracanã

Matías Viña retornou ao time titular do Flamengo depois da lesão que o afastou por nove meses dos gramados e surpreendeu ao jogar 85 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, neste domingo (27), no Maracanã. O lateral-esquerdo começou entre os 11 e e ajudou o Rubro-Negro a reassumir a liderança nesta 17ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o uruguaio celebrou a boa minutagem em campo, mesmo reconhecendo que precisou adaptar seu estilo para aguentar o ritmo.

“Feliz pela primeira vitória e pelo retorno. Depois de meses, voltei a jogar mais tempo. Falei com o Felipe que cansei, a perna ficou pesada. Fiquei um pouco mais atrás, o que não é minha característica, mas foi bom, a gente ganhou e isso é o que importa”, disse o uruguaio.