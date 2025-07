Viktor Gyökeres puxa lista das 10 maiores vendas da história do Sporting; veja lista

O Sporting concluiu a maior venda de sua história no último sábado, dia 26 de julho. Negociado com o Arsenal por 65,7 milhões de euros fixos (cerca de R$ 429.4 milhões), Viktor Gyökeres pode render até 76 milhões de euros (aproximadamente R$ 497 milhões) totais aos cofres do clube português — assumindo o topo do ranking de saídas mais valiosas dos leões.

Transferido ao Manchester United, Bruno Fernandes liderava o ranking com um negócio de 65 milhões de euros, concluído em janeiro de 2020. A diferença entre os dois negócios, ainda de acordo com informações da Comissão do Mercado e Valores Mobiliários, é de 700 mil euros.