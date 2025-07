Vídeo: torcida da Roma faz festa no aeroporto para recepcionar Wesley

Clube italiano desembolsou cerca de 25 milhões de euros (R$ 163,4 milhões) ao Flamengo, com chance de 5 milhões (R$ 32,6 milhões) em bônus

O lateral-direito Wesley desembarcou na manhã deste domingo (27) no Aeroporto de Fiumicino, em Roma, e foi recebido calorosamente por dezenas de torcedores da Roma. O jogador, acompanhado da mulher e filho, desembarcou no voo AZ 673 da ITA Airways, vindo do Rio de Janeiro.

Wesley, de 21 anos, está prestes a assinar contrato com a Roma, se tornando a terceira contratação do clube nesta janela de verão. O clube italiano pagará cerca de 25 milhões de euros (R$ 163,4 milhões) ao Flamengo, com chance de 5 milhões (R$ 32,6 milhões) em variáveis de bônus.