Vegetti se revolta com a arbitragem após empate com o Inter: ‘A gente foi roubado’

Atacante do Vasco critica decisão do árbitro após expulsão de Léo Jardim por cera no fim do jogo e diz que decisão influenciou no resultado / Crédito: Jogada 10

Um lance polêmico marcou o empate por 1 a 1 entre Internacional e Vasco, neste domingo (27), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. Aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Cruzmaltino vencia por 1 a 0, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza expulsou Léo Jardim, dando o segundo cartão amarelo por cera ao goleiro. Após o recomeço da partida, o Inter buscou o empate e Vegetti atacou a decisão da arbitragem na saída de campo. De acordo com o atacante argentino, em depoimento após a partida, o Vasco “foi roubado” no empate em Porto Alegre.