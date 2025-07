Vasco critica arbitragem e pede afastamento de juiz após empate com o Inter

O Vasco se manifestou oficialmente neste domingo (27) e fez duras críticas à atuação do árbitro Flavio Rodrigues de Souza na partida contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. Segundo o clube, o desempenho do juiz foi “desastroso”, e a diretoria pediu à CBF o afastamento imediato do profissional.

