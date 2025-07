Saúl e Emerson Royal são apresentados à torcida do Flamengo no Maracanã

Reforços do clube nesta janela são ovacionados antes de jogo contra o Atlético pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Antes do jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão o Flamengo apresentou o meia Saúl e o lateral-direito Emerson Royal, novas contratações do clube nesta janela de transferências, à torcida no Maracanã, na noite deste domingo (27). Os dois, aliás, já foram anunciados pelo clube. Assim que os jogadores entraram em campo, a torcida entoou os nomes de Saúl e Emerson Royal. Eles são os primeiros reforços nesta janela de transferências. Jorginho, aliás, foi na janela para o Mundial de Clubes.

Saúl e Emerson Royal agradecem a galera "Muito obrigado pelo carinho, nação (disse em português). Muito bonito estar aqui. Veja (a torcida), não há que falar, há que admirar e desfrutar. Mas é muito bonito. Ainda não demonstrei nada e já tem esse carinho. Me dá gana de querer competir e dar tudo por eles", disse Saúl. "Prazer incrível estar aqui. Viver isso, só vivi jogando contra e um dia sonhei com esse momento. Deus é muito bom comigo em estar realizando isso. Não vejo a hora de estar em campo e sentir esse calor da torcida", afirmou Royal. O lateral, que defendia o Milan, na Itália, assinou vínculo com o Flamengo até o fim de 2028. A negociação envolveu o pagamento de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) ao clube italiano por parte dos direitos econômicos do atleta. Do outro lado, o meia Saúl Ñíguez, que pertencia ao Atlético de Madrid, assinou contrato até dezembro de 2028 com o Flamengo. Ele foi a primeira contratação do clube carioca nesta janela de transferências. O espanhol de 30 anos estava emprestado ao Sevilla e tinha contrato até o meio do ano que vem com o Atlético de Madrid. Porém, negociou a rescisão para defender outro clube.