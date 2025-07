São Paulo vence e impõe quarta derrota seguida do Fluminense

Com o resultado, o Tricolor Paulista chegou ao quarto jogo seguido sem derrota sob o comando de Crespo (empate com o Bragantino e vitórias sobre Corinthians, Juventude e Fluminense). O Flu, por sua vez, segue com 0% após a Copa do Mundo de Clubes, afinal, perdeu para Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e agora para o São Paulo.

O São Paulo contou com gols de Arboleda, Ferreirinha e Tapia, fez 3 a 1 no Fluminense neste domingo (27/7), em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, no Morumbis. Samuel Xavier descontou para os cariocas.

O São Paulo está provisoriamente em oitavo lugar, com 22 pontos, enquanto o Fluminense está na metade de baixo da tabela, com 20 pontos.

São Paulo se impõe

O São Paulo foi amplamente superior e fez por merecer a vitória em casa. Aliás, o time comandado por Crespo logo protagonizou os principais momentos. A primeira boa chegada foi aos 16, com Luciano exigindo boa defesa de Fábio em dois tempos. Dois minutos depois, Ferreirinha apareceu novamente, em finalização da entrada da área.

Cinco minutos depois, Luciano cruzou, e e Arboleda abriu o placar de cabeça. O São Paulo manteve a intensidade, mas desperdiçou grande oportunidade aos 41. Marcos Antônio foi à linha de fundo e encontrou Bobadilla. O paraguaio chutou, mas a bola tocou no braço de Martinelli, que recebeu amarelo. Pênalti, mas que Luciano bateu mal, e viu Fábio defender.

Como foi o segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo com quatro mudanças, desfez o esquema com três zagueiros e incomodou o São Paulo no início do segundo tempo. No entanto, quem balançou as redes foi o São Paulo, aos 6. Ferreirinha fez grande jogada individual e mandou na área, a bola sobrou para Bobadilla que marcou. No entanto, o lance foi anulado por conta da bola ter resvalado no ombro de Luciano.