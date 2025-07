Samuel Xavier expressa frustração com momento do Fluminense no Brasileirão

Tricolor das Laranjeiras perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, e segue sem vencer desde a pausa para Copa do Mundo de Clubes

Após a derrota por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo (27), no Morumbis, Samuel Xavier expressou publicamente a frustração do elenco do Fluminense com o atual momento do clube no Campeonato Brasileiro. O lateral, que marcou o único gol carioca na partida válida pela 17ª rodada, destacou a instabilidade causada pelas trocas constantes na escalação e cobrou atitude dos companheiros dentro de campo.

“Eu acho que a gente está pecando muito. Esse negócio de mudança de jogador. Para um time grande, não pode fazer a diferença isso. Temos elenco, mas infelizmente atrapalha essas três derrotas no Maracanã, vem com pressão para jogar no Morumbi. Obrigação para vencer fora de casa. Difícil”, desabafou.