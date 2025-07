Richard Ríos estreia com destaque no Benfica e impressiona imprensa portuguesa

Ex-Palmeiras brilha com a camisa encarnada no amistoso com o Fenerbahçe, em Lisboa, e vira o 'queridinho' da torcida encarnada / Crédito: Jogada 10

O volante Richard Ríos teve uma estreia promissora na vitória por 3 a 2 sobre o Fenerbahçe, da Turquia, pela Eusébio Cup, no sábado (26). Titular diante de cerca de 55 mil torcedores no Estádio da Luz, o colombiano chamou atenção pela intensidade, boa movimentação e participação direta em um dos gols. Com ritmo de jogo mais apurado, fruto da temporada em andamento pelo Palmeiras, o colombiano, aliás, foi elogiado por veículos locais, que destacaram seu protagonismo já no primeiro jogo com a camisa encarnada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Be Brave.#EusébioCup pic.twitter.com/mvmUve7qgM — SL Benfica (@SLBenfica) July 26, 2025 “Com mais ritmo do que os colegas, em virtude de que estava competindo no Brasileirão, a serviço do Palmeiras, o colombiano participou de quase todos os lances de ataque das ‘Águias’ e os torcedores já o elegeram como o preferido nesta versão do Benfica para a temporada 2025/26”, destacou o canal de TV RTP.

O jornal ‘Record’ foi além e cravou: “Richard Ríos deixou água na boca dos benfiquistas”. Já o diário ‘A Bola’, inclusive, ressaltou a versatilidade tática do jogador da seleção colombiana. “Tem muita plasticidade tática, tanto abrindo mais à direita como fechando por dentro”, avaliou. Investimento recorde Contratação mais cara da história do Benfica, Ríos assinou contrato até 2030. O clube desembolsou cerca de 27 milhões de euros (R$ 175 milhões) ao Palmeiras.