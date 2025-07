Novo Richard Ríos? Palmeiras avalia contratação de volante colombiano

Palmeiras estuda formalizar proposta por Nelson Deossa, do Monterrey, do México

O Palmeiras monitora o mercado para encontrar um substituto à altura do volante colombiano Richard Ríos, vendido para o Benfica. Aliás, o principal alvo do Verdão no momento é o do também colombiano Nelson Deossa, do Monterrey, do México.

A ideia da diretoria é não usar todo o dinheiro da venda de Richard Ríos (R$ 136 milhões) para contratar outro reforço, por entender que o elenco já tem outras boas opções, sobretudo Lucas Evangelista. Além disso, o Palmeiras vê a concorrência do Betis e da Roma pelo jogador. As informações são do site GE.