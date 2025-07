Neymar valoriza empate do Santos e fala em ‘zerar a mente’

Neymar se pronunciou pelas redes sociais após o empate do Santos contra o Sport, no sábado, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. Depois de sofrer dois gols e ter um jogador a menos, o time comandado por Cléber Xavier não jogou a toalha e buscou a igualdade no placar. O camisa 10 destacou a luta de todos pelo ponto levado para casa e também disse que é momento de esfriar a cabeça.

“Hoje foi do jeito que deu, na raça, na vontade de querer fazer o melhor! Não fizemos um bom primeiro tempo e pecamos muito em alguns momentos. Vamos esfriar a cabeça, zerar a mente porque esses dias foram cansativos. Valeu a torcida que fez o esforço de estar em Recife nos apoiando até o final!”, escreveu Neymar.