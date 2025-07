Na estreia de Rashford, Barcelona derrota o Vissel Kobe, do Japão

O técnico Hansi Flick teve bons motivos para comemorar. No primeiro tempo, Raphinha se destacou com jogadas em velocidade e inclusive contribuiu para o domínio ofensivo. Eric García abriu o marcador aos 33, e Miyashiro empatou aos 42.

O Barcelona iniciou com o pé direito sua turnê asiática ao vencer o Vissel Kobe, líder do Campeonato Japonês, por 3 a 1, neste domingo (27). Em sua primeira partida vestindo a camisa 10, Lamine Yamal foi o destaque da equipe catalã. O confronto, contudo, também marcou a estreia dos reforços Joan García, Bardghji, Rashford e do jovem Dro Fernández, de 17 anos.

Na etapa final, Rashford assumiu o protagonismo e participou do gol de Bardghji, aos 32, mostrando entrosamento com Jofre, Dani Olmo e Lewandowski, mesmo, porém, com poucos treinos. O terceiro gol do Barcelona foi marcado aos 43 por Dro Fernández, que impressionou com um belo voleio após rebote.

Joan García, recém-chegado do Espanyol, iniciou como titular no gol e fez boas defesas. Szczesny assumiu a meta no segundo tempo.

Com disputas acirradas por vaga entre jovens e veteranos, o Barça, agora, segue sua preparação na Ásia. O próximo compromisso da equipe será na quinta-feira (31), contra o Seoul FC, na Coreia do Sul.

