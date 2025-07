Jean Lucas tem noite de artilheiro e Bahia vence Juventude

Tricolor baiano bate gaúchos por 3 a 0, com dois gols de seu volante goleador, e volta ao G4 da Série A. Rivais na zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Com excelente jogo coletivo, o Bahia não vacilou diante do Juventude neste domingo, 27/7, e venceu os gaúchos por 3 a 0. O jogo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, valeu pela 17ª rodada do Brasileirão, e o cara foi Jean Lucas. O volante, que toda hora chega como elemento-surpresa no ataque, dois gols, um em cada tempo. O outro foi de Lucho Rodríguez, já nos acréscimos. Além de Jean Lucas, outro ex-Flamengo brilhou intensamente: Éverton Ribeiro. O veterano fez ótimas jogadas e participou do lance do segundo gol. O outro destaque foi Ademir. A jogada que fez no lance do primeiro gol foi uma das mais sensacionais do Brasileirão.

A vitória levou o time baiano aos 28 pontos, em quarto lugar na tabela. Já o Juventude vai de mal a pior. Perdeu todos os jogos que fez como visitante e, somando 11 pontos, está na penúltima colocação, já ligando o sinal vermelho para evitar o rebaixamento. Bahia dominante O Bahia abriu vantagem no primeiro tempo com um belo gol aos 26 minutos. Ademir fez uma jogada sensacional, cortando a marcação de Natá e cruzando para a conclusão do lateral certeira de Jean Lucas, que apareceu de surpresa na área. Justa vantagem para um time que soube se impor em campo e poderia sair com um placar mais dilatado se Éverton Ribeiro, que chutou uma por cima, acertasse o alvo após cruzamento da esquerda. O Juventude foi dominado, mas fez um bom jogo e criou uma chance de ouro quando o placar ainda estava 0 a 0, com Taliari ganhou uma dividia com Ária, entrou pela esquerda desmarcado e tocando por cobertura. A bola bateu no travessão, na linha e então entrou. Jean Lucas, artilheiro da noite No segundo tempo, quase um repeteco. O Juventude teve uma oportunidade num chute do estreante Lucas Fernandes, que passou raspando a trave esquerda do goleiro Ronaldo. Mas a verdade é que, tirando isso, o Bahia deitou e rolou. Um chute de Cauly de fora da área que Gustavo salvou, uma cabeçada de Ademir que passou raspando e mais um gol de Jean Lucas, aos 12 minutos, aproveitando o rebote de um chute de Éverton Ribeiro que bateu no braço de Wilker Ángel e sobrou para o chute de Jean Lucas. Seria pênalti se a bola não entrasse. Mas entrou, e o gol valeu.