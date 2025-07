Inglaterra vence Esopanha nos pênaltis e é bicampeã da Eurocopa feminina

Após 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, decisão do toneio que rolou na Suíça vai para as penalidades e inglesas levam o caneco

A Inglaterra é bicampeã da Eurocopa feminina. Neste domingo, 27/7, no St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça ( que recebeu 34.203 torcedore) venceu a Espanha na final da 13ªedição da competição. No tempo normal, 1 a 1. As espanholas saíram na frente no primeiro tempo com Caldentey. As inglesas empataram na etapa final com Russo. Nos pênaltis, triunfo por 3 a 1,com as espanhols perdendo três penalidades.

Assim, as inglesas celebram o bicampeonato. Afinal, foram campeãs na última edição, em 2022. Já a Espanha buscava o primeiro título. Apenas uma vez as atuais campeãs do mundo chegaram na semifinal (em 1997). A Alemanha é a maior campeã, com 8 conquistas — mas a última foi em 2013.