Ganso busca reencontrar seu espaço e protagonismo no Fluminense

Maestro do time nos títulos da Libertadores 2023 e da Recopa Sul-Americana 2025, o camisa 10 ainda não teve regularidade nesta temporada. Muito em virtude do problema que teve no coração (miocardite, uma inflamação no músculo). Situação que o obrigou a ficar três meses longe dos gramados e passar por uma cirurgia (ablação).

Com a venda de Arias para o Wolverhampton, o Fluminense necessita ir ao mercado para repor a saída de sua estrela à altura. No entanto, antes de encontrar uma peça de reposição, o Tricolor terá que buscar soluções dentro do próprio elenco. Assim, o nome de um velho conhecido volta a figurar entre aqueles que podem qualificar a criação: Ganso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde que voltou aos campos, o meia atuou pouco, sobretudo no momento de maior destaque do time no ano, na trajetória no Mundial de Clubes. Em solo norte-americano, o atleta só esteve em campo no primeiro tempo do jogo contra o Ulsan HD, da Coreia do Sul, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo F.

Naquela partida, Ganso iniciou como titular, porém esteve em uma rotação abaixo do restante do grupo. Sem oferecer consistência na construção, o atleta viu o Fluminense sofrer a virada e flertar com uma possível zebra. Entretanto, na etapa final, as entradas de Keno e Nonato mudaram o time, que ficou com os três pontos, em mais uma grande atuação de Arias.

Busca por espaço e momento no banco

Agora, o meia tenta voltar a ser protagonista e ajudar a equipe a reagir no Brasileirão. Afinal, o Tricolor perdeu três jogos consecutivos, diante de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, todos no Maracanã, e deixou o G6, para uma possível vaga na próxima Libertadores. Houve rumores de atrito com o técnico, mas Renato Gaúcho fez questão de desmentir.