Flamengo vence o Atlético e assume a liderança isolada do Brasileirão

Flamengo e Atlético-MG fizeram , neste domingo, 27/7, um jogo tenso no Maracanã. Teve muita pegada e virilidade nas jogadas que resultaram em número elevado de cartões. O clássico pela 17ª rodada do Brasileirão teve maior intensidade no primeiro tempo, com boas chances e Rony perdendo um gol incrível para o Galo. Na etapa final, o Flamengo, impondo seu toque de bola, chegou ao gol aos 30 minutos, com Léo Ortiz. Assim, para explosão da torcida (54.547 presentes), venceu por 1 a 0. Assim, assumiu a liderança isolada da Série A, agora com 36 pontos e um jogo a menos do que o vice-líder Cruzeiro, com 34. Mas o Galo é o 13º, com 20 pontos.

Este é o primeiro de três jogos quase seguidos entre os arquirrivais. Afinal, na próxima quinta-feira (31/7), se enfrentarão pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mais uma vez no Maracanã. A volta, em Minas, será dia 6/8.