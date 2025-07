Filipe Luís celebra chegadas de Saúl e Royal após vitória sobre o Atlético-MG

Flamengo retoma liderança do Brasileirão após vitória por 1 a 0 no Maracanã, pela 17ª rodada

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, neste domingo (27), e voltou à liderança do Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz marcou o gol da vitória, e o jogo também marcou a apresentação de Saúl Ñíguez e Emerson Royal para os torcedores no estádio antes da bola rolar. Após a partida, o técnico Filipe Luís falou sobre a situação física dos recém-chegados e projetou a estreia de ambos.

De acordo com o treinador, Saúl ainda precisa de tempo para ganhar ritmo, já que não joga desde maio.