Botafogo desiste da contratação de Taremi

Atacante iraniano pede valores altos, e Botafogo se retira do negócio

Diretor de coordenação de futebol, Léo Coelho confirmou que o Botafogo desistiu da contratação do atacante iraniano Taremi, da Inter de Milão. O dirigente, aliás, detalhou que a parte financeira pesou para a decisão da diretoria. Ele, entretanto, não entrou em valores.

– A negociação do Taremi foi muito preliminar. Foi uma consulta por parte dos empresários dele sobre a possibilidade de vinda para o Brasil, trouxeram valores. É um casamento de contas, temos que entender orçamento e elenco, para não criar situação desproporcional. A princípio não evoluímos, foi falado e especulado, mas optamos por não seguir, porque temos outras premissas, outras conversas – afirmou Léo Coelho em entrevista à “Amazon Prime” na noite do último sábado (26), quando o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Corinthians pelo Brasileirão.