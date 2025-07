Após derrota contra o São Paulo, Renato Gaúcho explica mudança na formação

”O esquema com três zagueiros, a gente sempre jogou bem, nos espelhamos também no time de São Paulo. Infelizmente, eu falei que nós não tínhamos o lateral esquerdo, nós tínhamos o garoto da base, mas ele tem 17 anos, ele não está pronto ainda, é arriscado colocar um jogador numa partida pesada como essa”, disse.

O Fluminense tentou uma tática diferente em seu duelo contra o São Paulo. Com 7 mudanças na escala e adotando o esquema tático de 3-5-2. Porém, o novo esquema frustrou as expectativas, forçando Renato Gaúcho a voltar atrás. Afinal, depois do intervalo, o Tricolor voltou ao 4-3-3. Porém, isso não foi suficiente para o time se recuperar e o jogo terminou em derrota dos cariocas por 3 a 1 . Após a partida, Renato concedeu uma entrevista coletiva e comentou sua decisão.

Renato busca maior ofensividade

Segundo Renato, a mudança de formação tinha o objetivo de tornar o time mais ofensivo. Mas, antes do intervalo, o time nem sequer deu um chute ao gol.

”Foi uma mudança de esquema mesmo, eu realmente percebi isso, nós não estávamos agredindo o adversário, estávamos sendo agredidos. Eu sempre falo para eles que é difícil fazer gol, a gente não pode ficar tomando gol toda hora porque você tem que se expor, tem que abrir o time, tem que começar a dar espaço para o adversário. Procurei abrir o time, coloquei o time ainda mais pra frente, é lógico, o adversário sempre se aproveita dos espaços que a gente deixa. Mas o time melhorou, conseguimos atacar mais a equipe de São Paulo. Mas, infelizmente, conseguimos fazer apenas um gol. Quando o jogo estava começando a ficar bom para gente, teve o segundo gol do São Paulo.”, afirmou.

Com essa derrota, o Fluminense estacionou na 10ª colocação, com 20 pontos. Já o São Paulo subiu para o 8º lugar, com 22 pontos. Agora o Tricolor Paulista vai encarar o Athletico-PR na quinta-feira (31/7), no Morumbis. Já o Fluminense está com duelo marcado contra o Internacional na quarta-feira (30), no Beira-Rio.