Após bastidores agitados, Flamengo e Atlético fazem duelo no Maracanã

Rubro-Negro teve polêmica com departamento médico, enquanto jogadores do Galo notificaram o clube por falta de pagamentos

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 33 pontos, um a menos que o líder Cruzeiro. Do outro lado, o Atlético está na nona posição, com 20 pontos, e acumula duas derrotas consecutivas. O time busca uma recuperação e se inspira na classificação heroica nos pênaltis pela Sul-Americana.

Depois de uma semana intensa fora dos gramados, Flamengo e Atlético-MG fazem confronto neste domingo (27), às 20h30, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai muito bem dentro de campo, mas teve uma polêmica com o chefe do departamento médico, enquanto o Galo viu diversos jogadores notificarem o clube por falta de pagamentos.

Flamengo e o departamento médico

A polêmica envolvendo o Flamengo foi com relação a José Luiz Runco, então chefe de departamento médico do Flamengo. Em mensagem no grupo de Whatsapp com figuras importantes do clube, o médico afirmou que De la Cruz tem uma “lesão crônica e irreparável”. Além disso, ele criticou a gestão anterior pela contratação do atleta. O caso gerou insatisfação de jogadores, como Arrascaeta, que demonstrou apoio ao compatriota. O staff do jogador

“Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado”, escreveu Runco em mensagem.

Com isso, o Flamengo optou por desligar José Luiz Runco do cargo. Até o momento, o clube não informou o novo chefe de departamento médico. Depois disso, o Flamengo tentou passar tranquilidade dentro de campo e venceu o Bragantino, fora de casa. Agora, com os ânimos menos aflorados, o time vai busca da liderança do Brasileirão.

Semana antes, o Flamengo também se encontrava em situação complicada com extracampo. O diretor de futebol, José Boto, sofreu críticas por conta da demora em contratações. Porém, o português agilizou as conversas e fez acordo com jogadores sólidos no futebol, o que chamou atenção.