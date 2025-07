Alcaraz desabafa sobre saída do Flamengo: ‘Não foi minha decisão’

Carlos Alcaraz, atualmente no Everton, abriu o jogo sobre a sua saída do Flamengo e afirma que queria ficar no Rio de Janeiro. Contratado em agosto de 2024 junto ao Southampton-ING por 19 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação da época), o argentino disputou apenas 19 jogos, com três gols e duas assistências, antes do empréstimo ao Everton, em fevereiro.

“Não tenho muito o que dizer. O pouco tempo que passei no Flamengo foi muito bonito, tenho muito carinho pela torcida. Só tenho que dizer que tudo que disseram de mim é mentira. Falaram muitas coisas de mim. Filipe (Luís), (José) Boto e eu sabemos por que eu decidi sair. Só isso. Que as pessoas fiquem tranquilas. Eu realmente queria ficar no Flamengo, queria ficar porque sei o nível de jogador que sou. Tentaram colocar as pessoas contra mim”, afirmou à “ESPN”.