Vasco às voltas com velhos problemas e fantasmas

Eliminado da Copa Sul-Americana sem apresentar resistência ao Independiente del Valle, o Vasco vê piorar a já difícil situação do clube. Em 16° lugar no Campeonato Brasileiro, o time tem ainda a disputa da Copa do Brasil, na qual enfrenta o CSA nas oitavas de final.

Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe cruz-maltina chegou a animar a sua torcida após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, na última rodada antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. Na melhor atuação no Brasileiro, o Gigante da Colina deixou no ar a esperança de que, com a parada para treinos, poderia crescer de produção.