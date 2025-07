Thiago Mendes é relacionado por Diniz e pode estrear pelo Vasco

O Vasco tem uma novidade na lista de relacionados para enfrentar o Inter neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o volante Thiago Mendes foi relacionado e pode fazer a sua estreia no time comandado pelo Fernando Diniz. Por outro lado, GB e Coutinho seguem no departamento médico e desfalcam o Cruz-Maltino. Na defesa, João Victor, suspenso, não joga.

Thiago Mendes participou bem da semana de treinamentos do Vasco e ganhou um lugar na lista de relacionados de Diniz. A tendência é que o jogador fique como opção no banco de reservas diante do Colorado.