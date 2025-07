Rodriguinho perde espaço no Cruzeiro e pode ser emprestado

Técnico Leonardo Jardim lamentou a falta de chances no meia, que ficará ainda mais sem minutos com a volta de Matheus Henrique

O técnico Leonardo Jardim foi claro ao falar sobre a situação do meia Rodriguinho, que não vem tendo espaço no Cruzeiro. De acordo com o comandante celeste, a volta de Matheus Henrique ao time indica que o jogador ficará ainda mais esquecido na hierarquia do treinador. Um empréstimo não está descartado.

“Eu gostaria que o Rodriguinho jogasse mais. Possivelmente, com a volta do Matheus Henrique, jogador que tem as mesmas características, ele (Rodriguinho) vai acabar por perder espaço no segundo turno. E eu pessoalmente gostaria que ele tivesse a possibilidade de rodar, que é para no próximo ano, um ativo nosso, um jogador de qualidade, consiga vir mais forte”, disse Jardim, após a vitória sobre o Juventude, no último domingo.