Napoli desiste de reforma do estádio Diego Maradona

Em comunicado oficial, o Napoli anunciou que não pretende seguir com as reformas prometidas no estádio Diego Maradona. Afinal, após dois anos de estudos, os técnicos contratados pelo clube não encontraram nenhuma condição de viabilidade para justificar novos investimentos no Maradona. Assim, a UEFA, a Federação Italiana e a Câmara se reuniram e concluíram que o lendário estádio não é viável para sediar a Euro 2032. Diante disso, em vez de investir na renovação do estádio antigo, as autoridades decidiram construir um novo.

“Mesmo as intervenções sugeridas pela Prefeitura, consideradas insatisfatórias do ponto de vista da sustentabilidade econômico-financeira, não permitiriam a adequação do estádio aos padrões exigidos para uma arena moderna”, anunciou o clube.