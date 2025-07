Mirassol x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Duelo será em Mirassol e o time da casa, novato no Brasileirão, é a grande sensação da competição. Baianos tentam desgarrar do Z4

A 17ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (26) com um confronto entre equipes em situações bem distintas. O Mirassol recebe o Vitória às 18h30 (horário de Brasília), em sua casa. A partida coloca frente a frente o time sensação do campeonato, na sétima posição, contra uma equipe que luta para não voltar à zona de rebaixamento.

O duelo testa o momento de cada time. O Mirassol, invicto há sete jogos e com três vitórias seguidas em casa. Quer manter a fase espetacular para se aproximar do topo da tabela. Já o Vitória, que está na 15ª posição.Assim, precisa se recuperar de um resultado frustrante na última rodada. Tudo para não correr o risco de voltar a figurar entre os quatro últimos. A cobertura Voz do esporte para este jogo será especial, com a transmissão começando a partir das 17h, com o tradicional pré-jogo. E assim eu bola rolar, Diego Mazur estará na narração.