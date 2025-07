Messi fica irritado com suspensão por ausência em jogo festivo da MLS

Proprietário do Inter Miami critica decisão da liga e teme impacto na renovação de contrato do craque argentino

Lionel Messi ficou irritado com a suspensão imposta pela MLS após não participar do Jogo das Estrelas, segundo revelou Jorge Mas, principal proprietário do Inter Miami. A punição, inclusive, também atingiu o lateral Jordi Alba, impedindo ambos de atuarem na partida contra o Cincinnati, este sábado (26).

“Ele está extremamente chateado, como era esperado. Espero que não tenha consequências a longo prazo e que não cause impacto na renovação (de contrato). Isso terá um impacto no entendimento dos jogadores sobre o funcionamento das regras da liga? Certamente”, afirmou Mas.