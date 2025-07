Maratona do Inter tem overdose de Flamengo

Calendário do Colorado inclui partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E ainda pode aumentar em caso de sucesso

O número de jogos pode aumentar caso o Inter elimine o Fluminense na Copa do Brasil. As partidas de ida das quartas de final da competição serão realizadas entre os dias 26 e 28 de agosto.

O intenso calendário do futebol brasileiro atingirá em cheio o Inter nas próximas semanas. Afinal, o Colorado terá dez partidas em 35 dias. Neste recorte, serão seis jogos pelo Brasileirão, dois pelas oitavas de final da Copa do Brasil e dois pela mesma fase da Libertadores.

A maratona gaúcha começa neste domingo, quando o Inter recebe o Vasco, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, na quarta-feira, encara o Fluminense, também no Beira-Rio, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta ocorrerá no Maracanã, no dia 6 de agosto.

Neste período, há uma curiosa sequência. Afinal, o Inter enfrentará o Flamengo três vezes seguidas. No dia 13, visita o Rubro-Negro no Maracanã no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Os dois embates seguintes serão no Beira-Rio. No dia 17, válido pela primeira rodada do returno do Brasileirão. Em seguida, no dia 20, encara os cariocas na volta das oitavas da competição continental.

Neste domingo, o Colorado mede forças com o Vasco no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília). A equipe gaúcha está na décima colocação, com 20 pontos, seis a mais que o Cruz-Maltino, que estão à beira da zona do rebaixamento.