Grêmio oferece R$ 65 milhões ao Al-Rayyan para contratar Róger Guedes

Atacante é tido como incontestável no Imortal e chegaria com ajuda de Marcelo Marques, provável candidato à presidência do clube

O Grêmio apresentou uma proposta pelo atacante Róger Guedes, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Qatar. O clube gaúcho tenta comprar o jogador com apoio do candidato à presidência Marcelo Marques.

A proposta do Imortal é de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) fixos, com possibilidade de chegar a 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões) com bônus por metas estipuladas em contrato.