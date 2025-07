Grêmio anuncia a contratação de Balbuena

O Grêmio anunciou neste sábado (26) a contratação do defensor paraguaio Fabián Balbuena. Livre no mercado, ele assinou contrato por duas temporadas e retorna ao futebol brasileiro.

Sua última equipe foi o Dínamo de Moscou, da Rússia. Balbuena reforça um setor muito problemático no Grêmio, especialmente após a lesão de Rodrigo Ely no início do Brasileirão e diante da oscilação de outros zagueiros, como Jemerson. Atualmente, sob o comando de Mano Menezes, a equipe costuma utilizar Kannemann e Wagner Leonardo ambos canhotos de origem.